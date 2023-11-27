Adana'da Uyuşturucu Satıcıları Tarafından Tehdit Edilen Aileye Otomobil Saldırısı

Adana'da yaşayan Nurten Durdu, oğlunu uyuşturucu satıcılarının tehdit ve darp ettiğini, evlerinin önünde bulunan otomobili yaktıklarını öne sürdü. Otomobilin yanma anı ise saniye saniye görüntülendi.

Adana'da yaşayan Nurten Durdu, oğlunu uyuşturucu satıcılarının tehdit ve darp ettiğini, evlerinin önünde bulunan otomobili yaktıklarını öne sürdü. Otomobilin yanma anı ise saniye saniye görüntülendi.

Van'da eşinden şiddet gören Nurten Durdu, 5 sene önce 5 çocuğuyla birlikte Adana'ya taşındı. Ancak iddiaya göre burada da uyuşturucu müptelası ve satıcılar G.N., Y.N. ve Y.M., genç kadının Azad (21) ve Okan Abdullah (17) isimli oğullarına madde sattırmaya çalıştı. 2 kardeş bu teklifi kabul etmeyince anne Nurten Durdu 17 yaşındaki oğlunu Antalya'ya gönderdi.

Annesini ziyarete geldi, darp edildi

2 hafta önce Okan Abdullah annesini ziyarete geldi. Burada ise iddiaya göre G.N., Y.N., A.M. ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi daha gencin önünü kesip darp etti. Oğullarının darp edildiğini duyan anne ve ağabey ise olay yerine gidince grup tarafından taşlandı.

Bu sırada gruptan bir kişi elinden bıçaklandı. Bıçaklanan şahsın ifadesinde 'beni Azad bıçakladı' demesi üzerine Azad Durdu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Otomobilleri yakıldı

Aileden 300 bin lira para isteyen grup, parayı alamayınca ise geçen 20 Kasım'da Durdu ailesinin evinin önünde duran 01 FU 152 plakalı otomobili kundakladı. Otomobilin yanma anı ise saniye saniye görüntülendi.

Aile şikayetçi olurken, polis ekipleri kundakçıları yakalamak için çalışma başlattı.

"Parayı vermeyince otomobili yaktılar"

İhlas Haber Ajansı'na konuşan Nurten Durdu, halen tehdit edildiğini öne sürerek, "Geçen sene bu uyuşturucu satıcıları oğlum Okan'ın önünü kesip madde sattırmaya çalıştılar. Ben de bunun üzerine oğlumu Antalya'ya gönderdim. Geçen hafta oğlum beni ziyarete geldi ancak onu görünce önünü kesip oğlumu dövdüler. 9-10 yaşlarındaki bir çocuk eve gelip 'oğlunuzu tarlada dövüp öldürdüler' dedi. Gittik oğlumu kurtardık ama karşı grup bize taş attı, ruhsatsız silahla ateş etti. Sonrasında da bu olayı kapatmak için 300 bin lira benden para istediler. Parayı vermeyince otomobili yaktılar" dedi.

"Can güvenliğimiz yok"

Grubun halen kendilerini tehdit ettiğini söyleyen Durdu, "Benim oğlum cezaevine suçsuz yere girdi. Devletime sığınıyorum. 3 gündür oğlum cezaevinde. Otomobilimiz yandı ama yakanlar hala dışarıda. Burada can güvencemiz yok. 17 yaşındaki oğlumu kızımın evine yolladım, ben de başka yerde kalıyorum" ifadelerini kullandı. - ADANA