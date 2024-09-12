Üye Girişi
Haberler

Adana'da Uyuşturucu Parasını Alamayınca Ablasının Evinin Yakıldığı İddiası

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da bir kişi, uyuşturucu parasını alamayınca ablasının evini ateşe verdi. Olay sonucunda evde maddi hasar meydana geldi.

Adana'da kız kardeşini tabancayla vurduğu için cezaevine girip denetimli serbestlik yasasından faydalanarak dışarı çıkan bir kişi, uyuşturucu parası alamayınca ablasının evini yaktı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Halil Ç. (24), ablası Hülya Ç.'nin (30) oturduğu eve annesi Halime Ç.'nin (45) yanına gitti. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen Halil Ç., annesinden uyuşturucu parası istedi. Anne Halime Ç. parayı vermeyince Halil Ç. evi ateşe verip kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Evde maddi hasar meydana geldi.

Evin sahibi Hülya Ç. "Eşim cezaevinde, bundan 4 gün önce ev sahibim beni evden attı. Bu eve taşınalı daha 3 gün oldu. Kardeşim biraz uzanacağım diyerek benden evin anahtarını istedi. Çocuklara okula götürmüştüm, geldiğimde evi yaktığını gördüm. Annemle kavga etmiş, eşiyle tartışmış, aynı zamanda kendisi de madde kullanıyor. Kavga da madde alabilmek için annemden para istemiş o da vermeyince kavga etmiş" dedi.

Öte yandan, şüpheli Halil Ç.'nin Şubat ayında kız kardeşi Kübra Ç.'yi ayağından tabancayla vurduğu, denetimli serbestlik yasası çerçevesinde cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler söz konusu şüpheliyi yakalama çalışması başlattı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Olaylar 3-sayfa Güncel adana Suç

Narin'in ardından bir kahreden haber daha! İstismara uğrayan Sıla bebek entübe edildi

Minik Narin'den sonra bir kahreden haber de Sıla bebekten

 Narin Güran'ın ailesinden yeni açıklama! Topu dış güçlere attılar

Narin'in ailesi dış güçleri suçladı

 Amca Salim Güran'ın Narin'in kaybolduğu gün 5 kez aradığı kişi ortaya çıktı: Sesi rahattı, panik hali yoktu

Amcanın Narin'in kaybolduğu gün 5 kez aradığı kişi bakın kim çıktı
İşte o caninin ilk savunması! Su istediği gerekçesiyle döve döve öldürdüğü adamdan şikayetçi oldu

İşte o caninin ilk savunması! Sopayla vura vura öldürdüğü adamdan şikayetçi oldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Kimlik bilgileri çalındı mı, 85 milyonun kimlik bilgileri çalındı mı? 13 Eylül Cuma Hutbesi yayınlandı! 13 Eylül Cuma Hutbesi tam metni! Eljif Elmas kimdir? Eljif Elmas kaç yaşında mevkisi ne, bonservis değeri ne kadar? Eljif Elmas Galatasaray'a mı gidiyor? Hakim Ziyech sakatlandı mı? Hakim Ziyech kaç maç yok, ne zaman dönecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 12-13 Eylül Nallıhan, Etimesgut, Sincan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Erdem Atay kimdir? Erdem Atay kaç yaşında, nereli? Erdem Atay hayatı ve biyografisi! 13 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Koç, Kova, Yengeç burcu yorumu! 13 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Rabia ve kaynanası diskalifiye mi olacak? Gelinim Mutfakta'da Rabia neden diskalifiye oldu? Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı adayı olamayacak mı? Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? 13 Eylül Perşembe Gelinim Mutfakta yarışmasında çeyrek altını kim aldı?
title