Adana'da Uyuşturucu Operasyonunda Bir Şüpheli Tutuklandı
Adana'nın Yüreğir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 478 hap ele geçirilirken, şüpheli F.K. tutuklandı. F.K.'nın daha önce 11 suç kaydı bulunduğu belirtildi.
Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı, merkez Yüreğir ilçesinde uyuşturucu satışı yapıldığı tespit edilen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda 478 uyuşturucu hap ele geçiren ekipler, F.K'yi (21) gözaltına aldı.
Hakkında 11 suç kaydı olduğu tespit edilen F.K. işlemlerin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - ADANA