Adana'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
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Adana'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, Veysi D. isimli şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından takibe alınan şüphelinin aracında yapılan aramada 14 kilo 490 gram esrar ele geçirildi.
Adana'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yaptığını belirlediği Veysi D'yi (33) takibe aldı.
Ekipler, şüphelinin kullandığı aracı kent merkezinde durdurup arama yaptı.
Otomobildeki 3 valizi inceleyen ekipler, 28 pakette 14 kilo 490 gram esrar buldu.
Gözaltına alınan Veysi D, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - 3. Sayfa