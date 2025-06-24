Adana'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Tutuklama

Adana'da Uyuşturucu Operasyonunda 6 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyonda 250 gram bonzai, metamfetamin, sentetik ecza ve diğer uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Adana'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde yaptığı çalışmalarda belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 7 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 250 gram bonzai, 9 gram metamfetamin, 32,96 gram bonzai hammaddesi, 13 adet sentetik ecza, 13 adet uyuşturucu hap, 1 hassas terazi ve bir miktar kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü

Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
111 yıllık kulübe şok! Armaya haciz

111 yıllık kulübe şok! Armaya haciz
Muharrem İnce, CHP'ye katılıyor

Muharrem İnce, CHP'ye katılıyor! İşte program
Arda Güler'den Ancelotti'yi kızdıracak sözler

Arda'dan Ancelotti'yi kızdıracak sözler
Dünyanın en zengin ülkelerinden biri de vuruldu! İşte saldırı anı

Dünyanın en zengin ülkelerinden biri böyle vuruldu
Fenerbahçe'ye 111 milyon euroluk yıldız

Fenerbahçe'ye 111 milyon euroluk yıldız
Bomba iddia! Netanyahu'nın savaşı bitirme talebine İran'ın yanıtı 'Henüz zamanı değil' oldu

Netanyahu, 'savaşı bitirmek istedi', Tahran'dan yanıt gecikmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı programda gelen telefon sonrası salondan ayrıldı

Erdoğan'dan dikkat çeken hareket! Telefon gelince salondan ayrıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.