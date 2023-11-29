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Adana'da uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

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Adana'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu madde miktarı da belirlendi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde, 80,12 gram sentetik uyuşturucu, 12,38 gram esrar ve uyuşturucu etkili 5 hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheliden E.A, A.E, U.K. ile U.B, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Seyhan Adana Tutuklama Adana Gözaltı 3. Sayfa Haberler

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