Adana'da Uyuşturucu Operasyonunda 4 Kilogram Metamfetamin Ele Geçirildi

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 4 kilo 293 gram metamfetamin ile ruhsatsız tabancalar ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Yenibaraj, Dumlupınar ve Söğütlü mahallelerinde eş zaman 4 adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonlarda Serkan F., Özel Ö., Ali P. ile Ünal Y. yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan arama çalışmalarında; yorgan altında, valiz içerisinde, buzdolabında zulalanmış, 4 kilo 293 gram metamfemin, 422 gram senetik ecza, 80.34 gram bonzai hammaddesi, 420 gram bonzai, 3 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca, 65 adet mermi, 508 gram esrar, 341 gram metafetamin çoğaltımında kullanılan katkı maddesi ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken 4'ü de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA