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Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

30 Kasım 2023 09:59 Son Güncelleme: 10:01 Abone Ol

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde belirlenen 3 adrese operasyon gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ile bu silaha ait 5 mermi ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan S.A, H.B. ve V.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.