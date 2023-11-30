Üye Girişi
Haberler

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde belirlenen 3 adrese operasyon gerçekleştirdi. Adreslerde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ile bu silaha ait 5 mermi ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan S.A, H.B. ve V.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde belirlenen 3 adrese operasyon gerçekleştirdi.

Adreslerde yapılan aramada, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca ile bu silaha ait 5 mermi ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan S.A, H.B. ve V.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Seyhan Adana Suç Hukuk 3. Sayfa Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title