Adana'da Uyuşturucu Operasyonunda 10 Şüpheli Yakalandı

Adana'da Uyuşturucu Operasyonunda 10 Şüpheli Yakalandı
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Adana'da yapılan operasyonda, torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 10 şüpheli yakalandı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında bonzai, esrar ve sentetik ecza bulunuyor. 7 şüpheli tutuklandı.

Adana'da torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 10 şüpheli yakalandı, 7'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 10 şüpheli belirlendi. Şüphelilerin adreslerine şafak vakti eş zamanlı operasyon yapıldı. 10 şüphelinin de yakalandığı operasyonda evlerde yapılan aramada 884 gram bonzai, 311 gram esrar, 988 adet uyuşturucu hap, 268 adet sentetik ecza, sıvı halde 1 kilo 838 gram bonzai hammaddesi, 13,57 gram metamfetamin, 2 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tabanca ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyet götürülen 10 şüphelide ifadelerinde "İçiciyiz" savunması yaptığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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