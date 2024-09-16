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Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Kişi Tutuklandı

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Adana'da narkotik polislerinin gerçekleştirdiği operasyonda, uyuşturucu sattığı öne sürülen Mahsun B. gözaltına alındı. Evinde ele geçirilen uyuşturucu ve ruhsatsız tabanca ile birlikte tutuklandı.

Adana'da narkotik polisleri bir eve yaptığı baskıda uyuşturucu sattığı öne sürülen şahsı gözaltına alırken, evde uyuşturucu ele geçirdi. Şüphelinin ifadesinde satış yapmadığını, 'içici' olduğunu söylediği öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mahsun B.'nin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine söz konusu şüpheli Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi'ndeki evine yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan şahsın evinde yapılan aramada 89,74 gram bonzai, 49 gram bonzai ham maddesi ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheli Mahsun B. emniyetteki sorgusunda uyuşturucu satmadığını, sadece kullandığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik adana

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