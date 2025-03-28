Ramazan'da fahiş fiyat artışlarına rekor para cezası uygulandı

Ramazan'da fahiş fiyat uygulayanlara rekor ceza
Trump'ın hamlesi sonrası altın tüm zamanların rekorunu kırdı

Trump'ın hamlesi sonrası altında tüm zamanların rekoru
CHP'nin boykot listesini yayımladığı siteye erişim engeli

Özel'in boykot çağrısının ardından gündem yaratacak karar
Bankalarda yeni dönem! Kıymetli madenler arasına paladyum da eklendi

Bankalarda yeni dönem! Kıymetli madenler arasına o da eklendi

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Tutuklama

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 9 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ceyhan ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, 10 şüpheliden 9'u tutuklandı. Yapılan aramalarda 17 bin 355 uyuşturucu hap ve 162 gram kubar esrar ele geçirildi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde jandarma tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik yapılan operasyonda yakalanan şüphelilerden 9'u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şubesi ekipleri, Ceyhan ilçesi Merkez Mahallesi sınırlarında uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin titiz çalışmasında uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin adresleri tek tek belirlendi. Belirlenen 10 adrese yapılan operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 17 bin 355 adet çeşitli uyuşturucu haplar ile 162 gram kubar esrar ele geçirildi.

Jandarmada ifadesi alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklandı 1'i ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title