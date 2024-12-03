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Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Bin 523 Hap Ele Geçirildi

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Bin 523 Hap Ele Geçirildi
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Adana'da jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonda bir evde 8 bin 523 uyuşturucu hap ve ruhsatsız bir tabanca ele geçirdi. Operasyon, Yüreğir ilçesindeki bir evde gerçekleştirildi.

Adana'da jandarma ekipleri düzenlediği operasyonda 8 bin 523 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Adana İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Yüreğir ilçesine bağlı bir evde uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine söz konusu eve operasyon düzenlendi. Operasyonda dedektör köpeği evde yaptığı arama çalışmasında, bir çuvala tepki verdi. Ekipler çuvalı kontrol ettiğinde 8 bin 523 uyuşturucu hap ile bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Malzemenin çıktığı evdeki şüphelileri yakalama çalışması devam ediyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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