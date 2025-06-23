Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 65 Şüpheli Yakalandı

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 65 Şüpheli Yakalandı
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Adana'da sürdürülen uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda 65 şüpheli yakalanırken, birçok uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adana'da uyuşturucu ile mücadele kapsamında parklar, bahçeler, köprü altları ve ara sokaklarda yapılan uygulamalarda 65 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Narkotim ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışmasını sürdürdü. Farklı noktalarda yapılan denetimlerde bir çok kişi durdurularak üst araması ve Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Yapılan üst taramalarında toplamda 125,65 gram bonzai, 8 gram bonzai hammaddesi, 7,44 gram esrar, 124 adet uyuşturucu hap ve 2,22 gram metafetamin ele geçirildi.

Uyuşturucu madde kullandığı ileri sürülen 65 şüpheli gözaltına alınarak, polis merkezlerine teslim edildi. Ekiplerin sahada çalışmasının aralıksız devam ettiği belirtildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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