Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 63 Kişi Yakalandı

Adana'da parklarda, bahçelerde ve ara sokaklarda uyuşturucu kullanan 63 kişi narkotim ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı 'NARKOTİM' ekipleri; park, bahçe, köprü altları ve ara sokaklarda uyuşturucu kullanan kişilere yönelik uygulamasına hız kesmeden devam etti.

Yapılan denetimlerde uyuşturucu kullanan 63 kişi suçüstü yakalandı. Yapılan aramalarda toplamda 110,65 gram bonzai, 6 gram bonzai ham maddesi, 5,5 gram metamfetamin, 10,45 gram esrar ve 86 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yakalanan 63 kişi adli işlem başlatılmak üzere bölgedeki polis merkezlerine teslim edildi. - ADANA