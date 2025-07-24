Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 63 Kişi Yakalandı
Adana'da narkotim ekipleri, parklarda ve ara sokaklarda uyuşturucu kullanan 63 kişiyi suçüstü yakaladı. Operasyonda toplamda 110,65 gram bonzai, 6 gram bonzai ham maddesi, 5,5 gram metamfetamin, 10,45 gram esrar ve 86 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Adana'da parklarda, bahçelerde ve ara sokaklarda uyuşturucu kullanan 63 kişi narkotim ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı 'NARKOTİM' ekipleri; park, bahçe, köprü altları ve ara sokaklarda uyuşturucu kullanan kişilere yönelik uygulamasına hız kesmeden devam etti.
Yapılan denetimlerde uyuşturucu kullanan 63 kişi suçüstü yakalandı. Yapılan aramalarda toplamda 110,65 gram bonzai, 6 gram bonzai ham maddesi, 5,5 gram metamfetamin, 10,45 gram esrar ve 86 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Yakalanan 63 kişi adli işlem başlatılmak üzere bölgedeki polis merkezlerine teslim edildi. - ADANA