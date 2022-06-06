Adana'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı - Haberler

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı. Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı. Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yüreğir ve Seyhan ilçelerinde adli makamlardan alınan karara istinaden yapılan aramalarda, 1 kilo 860 gram eroin maddesi, 285 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 20 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. - ADANA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Seyhan Adana 3. Sayfa Haberler

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