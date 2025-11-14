Haberler

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 472 Kilogram Bonzai Üretimine Yetecek Ham Madde Ele Geçirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da bir eve düzenlenen operasyonda 472 kilogram bonzai üretmeye yetecek ham madde ile ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Şüpheli Y.Ü. tutuklandı.

Adana'da bir eve yapılan baskında 472 kilogram bonzai üretmeye yetecek ham madde ele geçirildi. "Ben içiciyim" diyen şüpheli tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Y.Ü.'nün uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler, Y.Ü.'nün Yüreğir ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'ndeki evine operasyon yaptı. Evde yapılan aramada 4 kilo 722 gram bonzai ham maddesi, hassas terazi ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi. 10 milyon TL değerindeki ham maddeden 472 kilo bonzai yapıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan Y.Ü., emniyete götürüldü. Sorgusunda "İçiciyim" dediği öne sürülen şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kumpir ve midye faciasında tablo ağırlaşıyor! Anne de hayatını kaybetti

Kumpir ve midye faciası! 2 çocuğun ardından anne de hayatını kaybetti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kar geliyor! Hava bir anda değişecek

Kar geliyor! Hava bir anda değişecek
Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği kişiyi defalarca bıçakladı

Yasak aşk dehşeti! Cadde ortasında defalarca bıçakladı
Hepsi bomba! Rafa Silva'nın sözleşmesindeki sıra dışı maddelere bakın

Hepsi bomba! Sözleşmesindeki sıra dışı maddeleri görmeniz lazım
Pusuya yattı bekliyor! Mourinho Süper Lig devinin yıldızını alacak

Pusuya yattı bekliyor! Süper Lig devinin yıldızını alacak
Kar geliyor! Hava bir anda değişecek

Kar geliyor! Hava bir anda değişecek
Rojin Kabaiş'in ölümüyle ilgili Adli Tıp'tan yeni rapor! 134 kişinin DNA'sı incelendi

Rojin'in ölümüne ışık tutması beklenen DNA raporu açıklandı
Şehit babası MHP'li başkana sarılıp 'Beni Devlet Bahçeli'ye götürün' dedi

Şehidin babası önce sarıldı, sonra "Beni Bahçeli'ye götürün" dedi
Balıkesir'de 17 bin deprem sonrası siyasette Zağanos Paşa polemiği

Balıkesir'de 17 bin deprem sonrası siyasette "Meydan" polemiği
2 çocuğun üzerinden 53 kesici alet çıktı

Bunların hepsi 2 çocuğun üzerinden çıktı
Doğduğu topraklarda 35 yıldır kimliksiz ve vatansız yaşıyor

Diploması bile var ama en önemli şeyi eksik
Konutta talep ikinci el ve bitmiş projelere kaydı

Konutta talep tamamen buraya kaydı! Nedeni fiyat farkı
Otomobil tıra çarpıp şarampole yuvarlandı! 6 ve 8 yaşındaki iki kardeş hayatını kaybetti

Bu araçtan 6 ve 8 yaşındaki iki kardeşin cansız bedenleri çıkarıldı
Bilgi toplamaya başladı! İşte Lookman'ın Türkiye'de transfer olmayı istediği kulüp

İşte Lookman'ın Türkiye'de transfer olmayı istediği kulüp
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.