Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 45 Kişi Yakalandı

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 45 Kişi Yakalandı
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Adana’da parklar, bahçeler ve köprü altlarında uyuşturucu kullanan 45 kişi narkotik polisleri tarafından yakalandı. Yapılan uygulamada toplamda 140,65 gram bonzai, 6,44 gram esrar ve 124 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adana'da parklar, bahçeler ve köprü altlarında uyuşturucu kullanan 45 kişi narkotik polisleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, parklar, bahçeler, metruk binalar ve köprü altlarında uyuşturucu madde kullanan kişilere yönelik uygulama yaptı. Yapılan uygulamada uyuşturucu madde kullanan 45 kişi suçüstü yakalandı. Madde kullanan kişilerin üzerlerinde yapılan aramalarda ise toplamda 140,65 gram bonzai, 4,08 gram bonzai hammaddesi, 6,44 gram esrar, 124 adet uyuşturucu hap ile 2,22 gram metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucu madde kullanan 45 kişi ise işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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