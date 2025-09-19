Haberler

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 43 Şüpheliden 37'si Tutuklandı

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 43 Şüpheliden 37'si Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 74 bin uyuşturucu hap ve çeşitli maddeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 43 şüpheliden 37'si tutuklandı.

Adana'da polisin 74 bin uyuşturucu hap ile 1,5 kilo bonzai ele geçirdiği operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheliden 37'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemek için çalışma yaptı. Yapılan çalışma çerçevesinde polis belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 43 şüpheli yakalanarak 74 bin 763 uyuşturucu hap, 470 gram kokain, 162 gram metamfetamin, 36 gram esrar, 1.5 bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 37'si tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İlber Ortaylı'dan Rizelileri kızdıracak sözler: Sivri akıllı birisi bunlara çay öğretmiş

İlber Ortaylı'dan bir ilimizi küplere bindirecek sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erling Haaland'dan tarihi başarı

Dün gece yaptığıyla "İnanılmaz bir adam" dedirtti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.