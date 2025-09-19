Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 43 Şüpheliden 37'si Tutuklandı

Adana'da polisin 74 bin uyuşturucu hap ile 1,5 kilo bonzai ele geçirdiği operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheliden 37'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemek için çalışma yaptı. Yapılan çalışma çerçevesinde polis belirlenen şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 43 şüpheli yakalanarak 74 bin 763 uyuşturucu hap, 470 gram kokain, 162 gram metamfetamin, 36 gram esrar, 1.5 bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 37'si tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ADANA