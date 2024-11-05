Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 43 Şüpheli Yakalandı

Adana'da narkotik polisleri bir hafta boyunca yaptığı operasyonlarda 42 bin 200 uyuşturucu hap, 1 kilo 977 gram kokain ele geçirirken yakalanan 43 şüpheliden 32'si tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonlarda 43 kişiyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerin evlerinde yapılan arama çalışmalarında toplamda 42 bin 200 uyuşturucu hap, 1 kilo 977 gram kokain, 1 kilo 163 esrar, 995 gram bonzai ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 32'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA