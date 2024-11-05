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Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 43 Şüpheli Yakalandı

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 43 Şüpheli Yakalandı
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Adana'da narkotik polisleri, bir hafta süren operasyonlarda 43 şüpheliyi yakaladı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında 42 bin 200 hap, 1 kilo 977 gram kokain ve 2 ruhsatsız tabanca bulunuyor. 32 şüpheli tutuklandı.

Adana'da narkotik polisleri bir hafta boyunca yaptığı operasyonlarda 42 bin 200 uyuşturucu hap, 1 kilo 977 gram kokain ele geçirirken yakalanan 43 şüpheliden 32'si tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonlarda 43 kişiyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerin evlerinde yapılan arama çalışmalarında toplamda 42 bin 200 uyuşturucu hap, 1 kilo 977 gram kokain, 1 kilo 163 esrar, 995 gram bonzai ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 32'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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