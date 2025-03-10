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Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 40 Şüpheli Tutuklandı

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 40 Şüpheli Tutuklandı
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Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlar sonucunda yakalanan 53 şüpheliden 40'ı mahkemece tutuklanırken, birçok uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan şüphelilerden 40'ı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 2-8 Mart tarihler arasında yaptığı operasyonlarda 53 şüpheli yakaladı. Yakalanan şüphelilerin adreslerinde yapılan arama çalışmalarında 3 bin 162 adet uyuşturucu hap, 756 gram bonzai, 433 gram esrar, 381 gram kokain, 146 gram bonzai hammaddesi, 120 gram metamfetamin ve 70 gram eroin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 40'ı tutuklanırken 13'ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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