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Adana'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

AA - 3. Sayfa
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Adana'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ve Seyhan ilçelerindeki iki ev ile merkez Çukurova ilçesinde bir araçta uyuşturucu bulunduğu iddiası üzerine arama yaptı.

Ekipler, aramalarda 4 kilo 755 gram esrar, 128 gram sentetik uyuşturucu, 45 gram eroin, 97 uyuşturucu hap, 4 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirdi.

İkametlerde gözaltına alınan Ö.K. ve V.Ş. ile araçtaki O.Ü. ve A.K, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

AA / Yusuf Koyun - 3. Sayfa

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