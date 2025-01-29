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Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilogram Hammaddenin Ele Geçirildi

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Adana'da jandarma ekipleri bir eve düzenledikleri operasyonda 4 kilogram sentetik uyuşturucu yapılabilecek hammadde ve ruhsatsız 2 tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Adana'da jandarma ekiplerinin uyuşturucu ihbarı üzerine bir eve düzenlediği operasyonda 4 kilogram sentetik uyuşturucu yapılabilecek hammadde, ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimi ile Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri bir evde uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. İhbar üzerine eve baskın düzenleyen ekipler, 4 kilogram sentetik uyuşturucu yapılabilecek hammadde, ruhsatsız 2 tabanca ve çok sayıda tabanca mermisi ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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