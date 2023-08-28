Adana'da uyuşturucu operasyonu: 4 kilo esrar ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

ADANA - Adana'da otoyolda durdurulan otomobilde hassas burunlu köpekle yapılan aramada 4 kilo esrar ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda takibe alınan şüpheli bir otomobil, uygulama noktasında durduruldu. Otomobilde narkotik detektör köpeği 'Hulk' ile arama yapıldı. Hulk'un otomobilin bagajına tepki vermesi üzerine yapılan detaylı aramada stepne lastiğin bulunduğu kısma gizlenmiş 4 kilo esrar gele geçirildi. Şüphelilerin, narkotik köpeğin tepki vermemesi için bulaşık deterjanı sürdüğü uyuşturucu paketlerinin içine kahve yerleştirdiği tespit edildi. Gözaltına alınan sürücü M.T. ile yanındaki U.Ş. emniyete götürüldü. Sorgularında uyuşturucunun kendilerine ait olduğunu itiraf eden şüpheliler, tatile gittiklerini ve kullanmak için aldıklarını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T. ile U.Ş., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.