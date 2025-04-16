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Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilo 300 Gram Bonzai Ele Geçirildi

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Kilo 300 Gram Bonzai Ele Geçirildi
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Adana'da yapılan polisiye operasyonda, şüpheli B.G.'nin evinde 4 kilo 300 gram bonzai üretiminde kullanılabilecek ham madde ele geçirildi. Şüpheli, uyuşturucu satıcısı ya da kullanıcısı olmadığını iddia etti ve tutuklandı.

Adana polisinin bir adrese düzenlediği operasyonda şüphelinin yatağından 4 kilo 300 gram bonzai üretilecek 71 paket halinde ham madde ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli uyuşturucu satıcısı ve kullanıcısı olmadığını ileri sürdü.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüpheli B.G.'nin (34). uyuşturucu madde satışı yaptığı belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin evine baskın düzenledi. Evde yapılan detaylı aramada, yatak altına gizlenmiş 71 paket halinde toplam 43,48 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen maddeyle yaklaşık 4 kilo 300 gram bonzai üretilebildiği öğrenildi. Şüpheli B.G., ifadesinde uyuşturucu satıcısı ya da kullanıcısı olmadığını ileri sürerek kendini savunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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