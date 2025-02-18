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Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 30 Tutuklama

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Adana'da narkotik polislerinin şafak vakti düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 35 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda bin 86 uyuşturucu hap ve çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Şüphelilerden 30'u tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Adana'da narkotik polislerinin şafak vakti yaptığı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 35 şüpheliden 30'u tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerini şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda torbacı diye tabir edilen 35 uyuşturucu satıcısı yakalandı.

Söz konusu satıcıların evlerinde yapılan arama çalışmalarında bin 86 uyuşturucu hap, 219,30 gram bonzai, 36,92 gram metamfetmin, 0.71 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemi tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken 30'u tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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