Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Adana'da narkotik polislerinin yaptığı operasyonda uyuşturucu sattığı öne sürülen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesinde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı. Polis adrese baskın yaptı. Yapılan baskında 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 11 pakette 450,78 gram esrar, 14 pakette 12,58 gram bonzai ham maddesi, 62 sentetik ecza, tek pakette 0,86 gram kokain, 1 kök Hint keneviri, 1 hassas terazi ve 1 ruhsatsız tabanca ile 10 fişek ele geçirildi. Bazı uyuşturucu maddeleri bidonla toprağa gömülü halde bulundu.

Abi, kardeş uyuşturucuyu sahiplendi

Gözaltına alınan şüphelilerden Y.Ş. ve C.Ş.'nin ağabey kardeş olduğu ifadelerinde ise uyuşturucunun kendilerine ait olduğunu ancak içici olduklarını söyledikleri öğrenildi. Diğer 2 şüpheli kadın ise arkadaşlarının yanına sohbet etmeye geldiklerini, uyuşturucuyla alakalarının olmadığını belirttikleri iddia edildi.

Şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Y.Ş, C.Ş. ve M.B. tutuklandı, M.Ç. ise kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.