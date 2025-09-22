Haberler

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu sattığı öne sürülen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Yapılan baskında uyuşturucu maddeler, silah ve uyuşturucu kullanımıyla ilgili ekipman ele geçirildi.

Adana'da narkotik polislerinin yaptığı operasyonda uyuşturucu sattığı öne sürülen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri merkez Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesinde uyuşturucu satıldığı bilgisine ulaştı. Polis adrese baskın yaptı. Yapılan baskında 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 11 pakette 450,78 gram esrar, 14 pakette 12,58 gram bonzai ham maddesi, 62 sentetik ecza, tek pakette 0,86 gram kokain, 1 kök Hint keneviri, 1 hassas terazi ve 1 ruhsatsız tabanca ile 10 fişek ele geçirildi. Bazı uyuşturucu maddeleri bidonla toprağa gömülü halde bulundu.

Abi, kardeş uyuşturucuyu sahiplendi

Gözaltına alınan şüphelilerden Y.Ş. ve C.Ş.'nin ağabey kardeş olduğu ifadelerinde ise uyuşturucunun kendilerine ait olduğunu ancak içici olduklarını söyledikleri öğrenildi. Diğer 2 şüpheli kadın ise arkadaşlarının yanına sohbet etmeye geldiklerini, uyuşturucuyla alakalarının olmadığını belirttikleri iddia edildi.

Şüpheliler ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Y.Ş, C.Ş. ve M.B. tutuklandı, M.Ç. ise kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
ABD ürünlerine ek vergi kalktı! Otomobil fiyatlarında büyük değişim yolda

Erdoğan imzaladı! Otomobil fiyatlarında büyük değişim yolda
Tarihi zirveye saatler kala Şara'nın sözleri ABD'de gündem oldu

Tarihi zirveye saatler kala Şara'dan ABD gündemini sarsan açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin Türkiye-Rusya-Çin İttifakı teklifine tek cümlelik yanıt

Erdoğan'dan Bahçeli'nin "TRÇ ittifakı" önerisine tek cümlelik yanıt
Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobil ithalatına yeni düzenleme

Resmi Gazete'de yayımlandı! Otomobil ithalatına yeni düzenleme
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu, 4 ülkenin Filistin'i tanımasına tehditle karşılık verdi: Bekleyin ve görün

Netanyahu, 4 ülkenin Filistin'i tanımasına tehditle karşılık verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.