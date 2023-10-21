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Adana'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

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3. Sayfa Haberleri

Adana'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 1 kilo 530 gram sentetik uyuşturucu, 9 uyuşturucu hap, 0,38 gram eroin, tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirlediği merkez Seyhan ve Çukurova ilçesindeki üç ayrı adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde arama yapan ekipler, 1 kilo 530 gram sentetik uyuşturucu, 9 uyuşturucu hap, 0,38 gram eroin, hassas terazi, ruhsatsız 2 tabanca ve pompalı tüfek ele geçirdi.

Operasyonda şüpheliler M.K.Ç, B.E. ve U.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen üç zanlı çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

Adana Operasyon 3. Sayfa Haberler

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