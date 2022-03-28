Adana'da uyuşturucu operasyonu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da evinde kenevir bitkisi yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

ADANA (İHA) - Adana'da evinde kenevir bitkisi yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, merkez Seyhan ilçesi Karayusuflu Mahallesinde ikamet eden S.Ş. isimli şahsın ikametinde kenevir bitkisi ekimi yaptığı bilgisinin alınması üzerine adli makamlardan alınan karara istinaden arama yapıldı. Aramada 174 kök boyları 3-60 cm arasında değişen kenevir bitkisi, 31 adet uzun namlulu tüfek fişeği, 20 gram kenevir tohumu, 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı, 1 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheli S.Ş. gözaltına alındı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Kenevir, Adana, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title