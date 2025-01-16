Üye Girişi
Haberler
ABD'nin 'Suriye'yi terk edin' talimatı Kandil ile YPG arasında savaş çıkarttı

ABD'nin talimatı terör örgütünü karıştırdı! Kandil'den tehdit telefonu
Emekliye verilecek bayram ikramiyesi belli oldu

Milyonlarca emeklinin kilitlendiği rakam AK Parti kulislerinden sızdı
Gazze'deki ateşkes anlaşması Suriye'de coşkuyla kutlandı

Türkiye'nin yanı başında Gazze coşkusu! İki slogan dikkat çekti
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi

4 gün önce gözaltına alınan Rıza Akpolat'la ilgili sıcak gelişme

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 27 Gözaltı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da torbacı olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 27 kişi gözaltına alındı. Özel harekat polisleri, koçbaşı ile kapıları kırarak eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi.

Adana'da torbacılara şafak operasyonu: 27 gözaltı kararı

Özel harekat polisleri koçbaşıyla şüphelilerin evlerinin kapısını kırıp çevrede uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı

ADANA - Adana'da şafak vakti torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon yapıldı. 27 gözaltı kararı verilen operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonun düğmesine bastı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı 27 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarttı.

Koçbaşıyla kapılar kırıldı

Şüphelilerin yakalanması için şafak vakti adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat timleri şüphelilerin evlerine koçbaşıyla kapıyı kırıp girdi. Ardından özel harekat polisleri uzun namlulu silahlarla şüphelilerin evlerinin bulunduğu sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Alınan önlemlerin ardından evin içerisi de güvenli hale gelince narkotik köpekleri arama yaptı.

Operasyonda aralarında kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi yakalandı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 27 Gözaltı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN CENK İDAYE - 3.Sayfa
img

Parti grubuna damga vuran an! Erdoğan da şaşıp kaldı
img

Galatasaray'dan Gardi'ye tam yetki! bir dünya yıldızını daha getiriyor
img

ABD'nin talimatı terör örgütünü karıştırdı! Kandil'den tehdit telefonu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kavgayla sarsılan Menzil Cemaati üyeleri konut ihlalinden karakolluk oldu

Kardeşler arasındaki gerilim üyelere sıçradı, tümü karakolluk oldu
Futbolcusu Fatih Terim'in yüzüne su fırlattı, her gören aynı yorumu yaptı

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı

Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada 'Türkiye' detayı
Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku! Ticaret durma noktasına geldi

Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku
Başımıza taş yağacak! Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçtı

Müge Anlı'da "Başımıza taş yağacak" dedirten olay
Sarp Levendoğlu'nun çocuk istememe nedeni şaşırttı

"Çocuk istemiyorum" dedi! Sebebi ise bir hayli enteresan

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.