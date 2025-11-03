Haberler

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 25,42 Gram Kokain ve 30 Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Güncelleme:
Adana'da düzenlenen narkotik operasyonunda bir evde buzdolabı içerisinde 25,42 gram kokain ve 30 adet uyuşturucu hap bulundu. Şüpheli E.Ç. tutuklandı.

Adana'da bir eve düzenlenen operasyonda buzdolabı içerisinden 25,42 gram kokain ile 30 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretinden tutuklanan şüpheli, "İçiciyim" diyerek kendisini savundu.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli E.Ç.'nin (26) uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine narkotik ekipleri şüphelinin Seyhan ilçesine bağlı Yeşilevler Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi. Operasyonda E.Ç. gözaltına alındı, yapılan aramada ise hassas terazi, buzdolabı içerisinden 25,42 gram kokain ile 30 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki ifadesinde "Uyuşturucu madde satmıyorum, içiciyim" dediği öğrenilen şüpheli işlemlerinin ardından mahkemece tutuklandı. - ADANA


