Adana'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Adana'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu, terazi ve tabanca ele geçirildi.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirlediği merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki bir ikamete operasyon düzenledi.

Zanlıların adreslerinde ve araçlarında yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu, 3 hassas terazi, 5 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 440 lira ele geçirildi.

Polis, şüpheliler B.Ö, Ö.C.Ç. ve C.Ö'yü. gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.C.Ç. ve C.Ö. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, B.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.