Adana'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheliden 1'i tutuklandı

Adana'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 979,49 gram eroin, 155,81 gram sentetik uyuşturucu ve diğer suç unsurları ele geçirildi. Şüphelilerden biri tutuklandı.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarının tespit edilip yakalanması için geniş kapsamlı araştırma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmanın ardından merkez Seyhan ilçesindeki Havuzlubahçe Mahallesi ile Sarıçam ilçesindeki Gültepe Mahallesi'nde belirlediği 3 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde, 979,49 gram eroin, 155,81 gram sentetik uyuşturucu, 2,66 gram esrar, reçeteyle satışı yapılan 214 uyuşturucu etkili hap, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, av tüfeği ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 8 bin 445 lira ve 1000 ruble ele geçirildi.

Polis ekipleri, adreslerdeki şüpheliler Emre Y. (28) ve Y.G'yi (18) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Emre Y. tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.