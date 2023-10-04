Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Adana'da uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen H.K. ile M.U., polisin operasyonuyla yakalandı. Evlerinde yapılan aramada metamfetamin, esrar, eroin, bonzai ve uyuşturucu hap ele geçirildi. H.K. tutuklandı, M.U. ise adli kontrolle serbest kaldı.

ADANA'da, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen H.K. ile M.U., polisin operasyonuyla yakalandı. Evlerinde 1,49 gram metamfetamin, 54,48 gram esrar, 0,56 gram eroin, 0,40 gram bonzai ile 5 uyuşturucu hap ele geçirilen şüphelilerden H.K. tutuklandı, M.U ise adli kontrolle serbest kaldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipler, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Polis, Seyhan ilçesi Fatih ve Sakarya Mahallesi'nde satış yaptığı belirlenen H.K. ve M.U.?nun evine baskın yaptı. Şüpheliler gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 1,49 gram metamfetamin, 54,48 gram esrar, 0,56 gram eroin, 0,40 gram bonzai ile 5 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, M.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)