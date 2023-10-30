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Adana'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı

Adana'da yapılan operasyonda uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen baskında 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki iki adreste uyuşturucu ele geçirdi ve Ali T. ile Özcan K.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.