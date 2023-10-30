Adana'da uyuşturucu operasyonu: 2 şüpheli tutuklandı
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Adana'da yapılan operasyonda uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen baskında 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki iki adreste uyuşturucu ele geçirdi ve Ali T. ile Özcan K.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirlediği Yüreğir ilçesi Köprülü Mahallesi ve Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki iki ikamete operasyon düzenledi.
Adreslerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi, şüpheliler Ali T. ve Özcan K. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.