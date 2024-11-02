Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Adana'da polis ekipleri uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheliyi gözaltına alırken okulların çevresinde de denetim gerçekleştirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesine bağlı Akkapı Mahallesi'ndeki portakal bahçelerinde uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Aramalarda, 1,83 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca ekipler, kent genelindeki okul çevrelerinde de denetim yaptı.

Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle 141 kişiyi sorgulayan ekipler 75 aracı da kontrol etti. - ADANA