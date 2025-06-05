Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 19 Şüpheli Yakalandı

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 19 Şüpheli Yakalandı
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Adana'da şafak vakti gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı, bunlardan 15'i tutuklandı. Operasyonda uyuşturucu hap, esrar, hassas terazi ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik şafak operasyonunda 19 şüpheli yakalandı, 15'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenen şahıslara yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Şafak vakti yapılan operasyonda 19 kişi yakalandı. Adreslerde yapılan aramada 108 adet uyuşturucu hap, 2,61 gram esrar, 1 hassas terazi ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki ifade işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 15'i tutuklandı, 1'i adli kontrol şartı ile 4 şüpheli de serbest kaldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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