Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 19 Bin Hap Ele Geçirildi
Adana'da jandarma, düzenlediği operasyonda 19 bin 167 adet sentetik uyuşturucu hap, 84 gram kokain ve 11 gram uyuşturucu ham maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesindeki bir adrese baskın yaptı. Evde yapılan aramada 19 bin 167 adet sentetik uyuşturucu hap, 84 gram toz kokain, 11 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ve hassas terazi bulundu.
Operasyonda şüpheli S.D. gözaltına alındı. S.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa