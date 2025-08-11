Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 19 Bin Hap Ele Geçirildi

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 19 Bin Hap Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da jandarma, düzenlediği operasyonda 19 bin 167 adet sentetik uyuşturucu hap, 84 gram kokain ve 11 gram uyuşturucu ham maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Adana'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 19 bin 167 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesindeki bir adrese baskın yaptı. Evde yapılan aramada 19 bin 167 adet sentetik uyuşturucu hap, 84 gram toz kokain, 11 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ve hassas terazi bulundu.

Operasyonda şüpheli S.D. gözaltına alındı. S.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Takımı tek başına sırtlıyor! Galatasaray'ın eski yıldızından inanılmaz gol

Galatasaray'dan gitti, içinden Messi çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu'dan Gazze planı! 400 bin yedek asker göreve çağırılıyor

Gazze'yi tamamen yok edecek plan! Yüz binlercesi göreve çağırılıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.