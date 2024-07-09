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Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 16 Kişi Yakalandı

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Adana'da narkotik polisleri 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik yaptığı operasyonla aralarında kadınların da bulunduğu 16 kişiyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerin 14'ü tutuklandı.

Adana'da narkotik polisleri 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik yaptığı operasyonla aralarında kadınların da bulunduğu 16 kişiyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerin 14'ü tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 20 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. 18 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 16 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Söz konusu şüphelilerin evlerinde yapılan arama çalışmalarında 550 gram bonzai, 20 kök Hint keneviri, 48 gram esrar, 10 gram metamfetamin ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 2'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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