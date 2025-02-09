Öcalan'dan terör örgütüne mektup: PKK'yı ben kurdum, ben dağıtıyorum

Öcalan'ın terör örgütüne yazdığı mektup basına sızdı
Netanyahu: Filistinliler devletlerini kendi toprakları yerine Suudi Arabistan'da kurmalı

Filistinliler için adres gösterdiği ülkeden Netanyahu'ya sert tepki
İstanbul ve İzmir'de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi

İstanbul ve İzmir'den gelen görüntüler milyonları tedirgin etti
Afyonkarahisar'da tartışma yaratacak Burger King açılışı

Boykot falan dinlemeyip dualar eşliğinde Burger King açtılar

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 13 Şüpheli Yakalandı, 7'si Tutuklandı

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 13 Şüpheli Yakalandı, 7'si Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da narkotik polisinin düzenlediği operasyonda 13 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda uyuşturucu madde ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 7 şüpheli tutuklandı.

Adana'da narkotik polisinin uyuşturucu sattığı gerekçesiyle yakaladığı 13 şüpheliden 7'si tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polis yerini belirlediği 13 şüpheliyi yakalamak için adreslere özel harekat polisiyle eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskında 13 kişi de yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 21 pakette 78 gram bonzai, 15 uyuşturucu hap ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şahıslar ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklanırken 6'sı tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Filistinliler için adres gösterdiği ülkeden Netanyahu'ya sert tepki
img

Bahçeli'den Necat Gülseven'e başsağlığı telefonu
img

Boykot falan dinlemeyip dualar eşliğinde Burger King açtılar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Keita Balde'den ses getirecek Wanda Nara itirafı! Görüntü ortaya çıktı

Süper Lig'in eski yıldızından bomba itiraf: Wanda ile ilişki yaşadım
Ters yöne giren maganda 'O telefonu kırarım' deyip çocuğun önünde saldırdı

Ters yöne giren maganda "O telefonu kırarım" deyip saldırdı
Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine'ye geri dönecek

Kulisleri hareketlendiren Berat Albayrak iddiası
Bakan Şimşek: Vatandaşımız hayat pahalılığından şikayette haklı

Bakan Şimşek'ten ezber bozan açıklama: Vatandaşlarımız haklı
Şarkısına erişim engeli getirilen Turabi'den manidar yeni şarkı

Turabi durdurulamıyor! Bakanlığın erişim engeline yeni şarkıyla yanıt
İsrail askerlerinden Filistinli esire korkunç işkence

Ayeti okutmaya zorlayıp korkunç işkencelerden geçirmişler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.