Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kilo Skunk Ele Geçirildi
Adana'da jandarma ekipleri, bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine düzenledikleri operasyonda 11 kilo skunk ele geçirdi. Operasyon sonucunda M.E.Ü. isimli şüpheli tutuklandı.
Adana İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sarıçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Jandarma ekiplerinin eve düzenlediği operasyonda 11 kilo skunk ele geçirildi. Operasyonda M.E.Ü. isimli şahıs gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. - ADANA
