Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Adana'da jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda 11 kilo skunk ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

Adana İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Sarıçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Jandarma ekiplerinin eve düzenlediği operasyonda 11 kilo skunk ele geçirildi. Operasyonda M.E.Ü. isimli şahıs gözaltına alındı. Sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. - ADANA