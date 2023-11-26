Adana'da uyuşturucu operasyonu: 10 şüpheli tutuklandı
Son Güncelleme:
Adana'da yapılan uyuşturucu operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi ve 10 şüpheli tutuklandı.
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu belirlenen ikametlere operasyon düzenledi.
Adreslerde çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçiren ekipler, 16 şüpheliyi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / 3. Sayfa