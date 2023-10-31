Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Litre Sıvı Metamfetamin ve 1 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

ADANA'da, polisin operasyonunda, evinde 10 litre sıvı metamfetamin, 1 kilo 956 gram esrar ve 1544 uyuşturucu hap ele geçirilen İzzeddin E. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki evde, yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Ekipler, şüpheli İzzeddin E.'nin adresine operasyon düzenledi. Şüpheli gözaltına alınırken, evde narkotik dedektör köpekle yapılan aramada 10 litre sıvı metamfetamin, 1 kilo 956 gram esrar, 1544 uyuşturucu hap, 95,45 gram plaka esrar ve 33,68 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İzzeddin E. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. (DHA)