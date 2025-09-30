Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 10 Bin 386 Hap Ele Geçirildi

Haberler

Adana'da düzenlenen narkotik operasyonunda bir evde bulunan valiz içerisinde 10 bin 386 uyuşturucu hap ele geçirildi. 3 şüpheli tutuklandı.

Adana'da bir evde bulunan valiz içerisinde 10 bin 386 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanıp tutuklanan 3 şüpheli "uyuşturucu satmıyoruz "diyerek kendini savunsa da tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen H.U. (26), R.B. (20) ve Ö.Ş. (31)'i takibe aldı. Yapılan takip neticesinde şüphelilerin Yüreğir ilçesine bağlı Kiremithane Mahallesi'ndeki adresleri belirlendi. Adrese yapılan baskında 3 şüphelide yakalandı. Evin içerisinde yapılan aramada bir valiz içinde 10 bin 386 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüphelilerden Ö.Ş., "Ben uyuşturucu ticareti yapmam, hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum" derken H.U., "Tedavi görüyorum, bırakmaya çalışıyorum ama fazla içiyorum. Ticaret yapmam" şeklinde savunma yaptı. R.B. ise, "Kullandığım için pişmanım, ben uyuşturucu satmıyorum" diyerek kurtulmaya çalıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüphelide tutuklandı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
