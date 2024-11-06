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Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 920 Gram Kokain ve 12 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Adana'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Kilo 920 Gram Kokain ve 12 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
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Adana'nın Seyhan ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir evde uyuşturucu paketleme tesisi olarak kullanılan alanda 1 kilo 920 gram kokain ve 12 bin 992 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda 1 kilo 920 gram kokain, 12 bin 992 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde preslemesinde kullanılan makine ele geçirildi. Evin uyuşturucu paketleme tesisine çevrildiği belirlenirken, olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, İstiklal Mahallesi'ndeki bir evi uyuşturucu paketleme tesisi olarak kullandığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler söz konusu adrese operasyon yaptı. Yapılan operasyonla Barış B. isimli şahıs yakalanırken, evde 1 kilo 920 gram kokain, 12 bin 992 adet uyuşturucu hap, 96 gram esrar, ruhsatsız tabanca, hassas terazi, uyuşturucu madde preslenmede kullanılan basım makinesi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 70 TL ele geçirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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