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Adana'da Uyuşturucu Operasyonlarında Rekor Ele Geçirme

Adana'da Uyuşturucu Operasyonlarında Rekor Ele Geçirme
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Adana'da narkotik polisleri Ekim ayında 245 bin 668 kilogram uyuşturucu madde ve 501 bin 409 hap ele geçirdi. Yakalanan 1,019 şüpheliden 205'ine işlem yapıldı ve 169'u tutuklandı.

Adana'da narkotik polisleri bir ay içerisinde 245 bin 668 kilogram uyuşturucu madde ile 501 bin 409 uyuşturucu hap ele geçirdi. Yapılan çalışmalarda ise bin 19 kişi yakalandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ekim ayında yaptığı çalışmalarda uyuşturucu ticaretini önlemek için 847 olayda bin 19 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan 205 şüpheliye uyuşturucu madde ticaretinden işlem yapılırken 169'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yapılan çalışmalar neticesinde 501 bin 409 uyuşturucu hap, 119 kilo 799 gram esrar, 115 kilo 811 gram eroin, 6 kilogram bonzai, 2 kilo 926 gram metamfetamin, 832 gram kokain, 300 gram afyon sakızı, 15 ruhsatsız tabanca ve 5 ruhsatsız tüfek ele geçirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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