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Adana'da Uyuşturucu Operasyonları: 97 Kilo Bonzai ve Binlerce Hap Ele Geçirildi

Adana'da Uyuşturucu Operasyonları: 97 Kilo Bonzai ve Binlerce Hap Ele Geçirildi
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Adana'da polisin son bir hafta içinde düzenlediği operasyonlarda 97 kilo 200 gram bonzai yapımında kullanılacak hammadde ve farklı uyuşturucular ele geçirildi. 67 şüpheliden 53'ü tutuklandı.

Adana'da polisin son bir hafta içerisinde yaptığı operasyonlarda 97 kilo 200 gram bonzai yapacak ham maddenin yanı sıra kilolarca çeşitli uyuşturucu maddeler ile binlerce hap ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan 67 şüpheliden 53'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, son bir hafta içerisinde torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik çok sayıda operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 67 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 7 kilo 54 gram esrar, 5 bin 591 adet uyuşturucu hap, 1 kilo 424 gram bonzai, 97 kilo 200 gram bonzai yapımında kullanılan 972 gram hammadde, 193 gram kokain,128 gram eroin ve 10 kök Hint keneveri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin 53'ü uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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