Adana'da Uyuşturucu Operasyonları: 46 Gözaltı, 37 Tutuklama
Adana'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 46 şüpheliden 37'si tutuklandı. Yapılan aramalarda esrar, sentetik uyuşturucu, uyuşturucu haplar ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.
Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik bir hafta boyunca yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 46 şüpheliden 37'si tutuklandı.
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 8-14 Eylül'de kent genelinde uyuşturucu zanlılarına yönelik operasyonlar düzenledi. Adreslerde yapılan aramada, 2 kilo 464 gram esrar, 142 bin 793 uyuşturucu etkili hap, 8 kilo 27 gram sentetik uyuşturucu, 18 kök Hint keneviri ve ruhsatsız 6 tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu ve silahlarla ilgili gözaltına alınan 46 şüpheliden 37'si tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA