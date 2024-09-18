Adana'da Uyuşturucu Operasyonları: 46 Gözaltı, 37 Tutuklama

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik bir hafta boyunca yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 46 şüpheliden 37'si tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 8-14 Eylül'de kent genelinde uyuşturucu zanlılarına yönelik operasyonlar düzenledi. Adreslerde yapılan aramada, 2 kilo 464 gram esrar, 142 bin 793 uyuşturucu etkili hap, 8 kilo 27 gram sentetik uyuşturucu, 18 kök Hint keneviri ve ruhsatsız 6 tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu ve silahlarla ilgili gözaltına alınan 46 şüpheliden 37'si tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA