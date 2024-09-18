Üye Girişi
Haberler

Adana'da Uyuşturucu Operasyonları: 46 Gözaltı, 37 Tutuklama

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 46 şüpheliden 37'si tutuklandı. Yapılan aramalarda esrar, sentetik uyuşturucu, uyuşturucu haplar ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik bir hafta boyunca yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 46 şüpheliden 37'si tutuklandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 8-14 Eylül'de kent genelinde uyuşturucu zanlılarına yönelik operasyonlar düzenledi. Adreslerde yapılan aramada, 2 kilo 464 gram esrar, 142 bin 793 uyuşturucu etkili hap, 8 kilo 27 gram sentetik uyuşturucu, 18 kök Hint keneviri ve ruhsatsız 6 tabanca ele geçirildi. Uyuşturucu ve silahlarla ilgili gözaltına alınan 46 şüpheliden 37'si tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

adana

Türk Telekom CEO'sundan faturalardaki fahiş artışlara 'Damacanalı' savunma

Türk Telekom CEO'sundan fahiş faturalara "Damacanalı" savunma

 Narin Güran'ı kim, neden öldürdü? İşte gündemdeki 10 senaryo

Narin'i kim, neden öldürdü? İşte gündemdeki 10 senaryo

 Lübnan'da çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı

Çağrı cihazlarının patlamasında MOSSAD parmağı
Lübnan'daki çağrı cihazları tek tek patlatılmıştı! Türkiye'de de benzer bir saldırı riski var mı?

Türkiye'de benzer bir saldırı riski var mı? Bakan Uraloğlu'ndan açıklama geldi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul su kesintisi sorgulama 18 Eylül! İstanbul su kesintisi olan ilçeler hangisi? Tupperware iflas mı etti? Tupperware battı mı? Kızıl Goncalar 2. Sezon ne zaman başlıyor? Kızıl Goncalar 2. sezon afişi yayınlandı mı? Dilan Çıtak kimdir? Dilan Çıtak kaç yaşında, nereli? İbrahim Tatlıses'in kızı kim? Kuruluş Osman bu akşam var mı? 18 Eylül ATV yayın akışı, Kuruluş Osman yeni sezon bölümü yayınlanacak mı? Antalya hava durumu 18 Eylül | Bugün Antalya'da hava nasıl olacak? Anayasanın 4. Maddesi nedir? Anayasanın ilk 4 maddesi nelerdir? Anayasanın 4. Maddesi değiştirilebilir mi? Pınar Deniz'in gelinliği ne kadar? Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz'in düğün kareleri… FB- GS derbisi maç bilet fiyatları ne kadar? Passolig maç bileti satın al! Icardi derbide oynayacak mı? Fenerbahçe- Galatasaray derbisi kadrosunda Icardi var mı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 18 Eylül döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });