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Adana'da Uyuşturucu Operasyonları: 1880 Satıcı Yakalandı

Adana'da Uyuşturucu Operasyonları: 1880 Satıcı Yakalandı
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Adana Yüreğir ilçesinde narkotik polisi, bir yıl içinde 1880 uyuşturucu satıcısını yakaladı ve bunlardan 266'sı tutuklandı. Operasyonlarda toplam 34 kilo 449 gram uyuşturucu madde ile 584 bin 935 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adana'da narkotik polisleri Yüreğir ilçesinde 1 yıl içerisinde yaptığı operasyonlarda 1880 uyuşturucu satıcısını yakalarken 266'sı tutuklandı. Operasyonlarda 34 kilo 449 gram uyuşturucu madde ile 584 bin 935 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir ilçesinde 2023 Ekim- 2024 Ekim tarihlerinde uyuşturucu satıcılarına göz açtırmadı.

Uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan operasyonlarda 1880 sokak satıcısı yakalanırken 266'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yapılan operasyonlarda toplam 34 kilo 449 gram uyuşturucu madde ile 584 bin 935 uyuşturucu madde ele geçirildi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Güvenlik Yüreğir 3-sayfa Sağlık adana

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