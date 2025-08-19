Adana'da Uyuşturucu Madde Ticareti Yapan Şüpheli Tutuklandı

Adana'da buzdolabı ve mutfak dolabı içerisinde paketler halinde kokain yakalatan şüpheli tutuklandı. Şüpheli ifadesinde, "İçeceğim ölçüyü bilmek için paketler haline getirdim. Bağımlıyım, pişmanım" dediği öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüpheli S.K'ın (25) uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine şüphelinin Yüreğir ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde evine narkotik polisleri operasyon yaptı. Yapılan operasyonda şüpheli gözaltına alındı. Evinde yapılan aramada 23 adet sentetik ecza, buzdolabı ve mutfak dolabı içerisinde 9 pakette toplam 53,7 gram kokain ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüpheli S.K ifadesinde, "Satmıyorum, kullanıyorum. İçeceğim ölçüyü bilmek için paketler haline getirdim. Bu yüzden de hassas terazim var. Bağımlıyım, pişmanım" dediği öğrenildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak'suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ADANA