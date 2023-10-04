Adana'da Uyuşturucu Kullanan Kişi Mahalleli Tarafından Darbedildi

Adana'da uyuşturucu kullandığı ve sattığı iddia edilen bir kişi, mahalleli tarafından darbedilip yerde sürüklenip, ara sokaklarda dolaştırıldı. Olay anı cep telefonuyla görüntülendi.

ADANA'da uyuşturucu kullandığı ve sattığı iddia edilen kişi, mahalleli tarafından darbedilip yerde sürüklenip, ara sokaklarda dolaştırıldı.

Olay, gece saatlerinde, Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede, metamfetamin sattığı ve kullandığı iddia edilen kişi, bölge halkı tarafından darbedildi. Bu sırada gruptan 1 kişi, yere yatırdığı şüpheliyi kıyafetinden tutup sürükleyerek ara sokakları gezdirdi. Şüpheli daha sonra polise teslim edildi. Yaşananlar, çevredekilerin cep telefonuyla görüntülendi.